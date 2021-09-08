Rıdvan Dilmen 6-1'i yorumladı: Bitmişiz!

08 Eylül 2021 Çarşamba, 07:13

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'nın konuğu oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da bu maça dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

Bizim 4 tane savunmacımız var. Kart ve penaltı potansiyelleri yüksek. Maçın başında gelen golle de kırıldı.

İlk golde sağ bek bindirdi, baskı yaptılar, müthiş bir ikiye birle gol geldi. Çağlar yarım metre çıksa ofsayt olacak. Müthiş bir bitirici vuruş Uğurcan’ın yapacağı bir şey yok.

Uğurcan’ı ikinci golde hareketliyken yakaladılar. Daha pozisyon alaman golü yedik. Atlet oyuncuları olan bir takımdan bahsediyoruz.

İkinci yarı yanlışlıkla çok hücuma kalkarsak, çok da fazla pozisyon bulurlar. 3-0'ı bulan takım rölantiye alabilir. Temennimiz, Hollanda'nın maçı rölantiye alması. Bu maçı çevirme ihtimalimiz, kırmızı kar yağmasıyla aynı seviyede. Orta sahamız çok yumuşak. İki orta sahamız da sarı kart gördü. Fizik olarak iyi değiliz. Bu orta saha ile dünyanın en iyi stoperlerini de getirseniz mümkün değil mücadele etmemiz. Gol de maçın kırılma anı oldu. Kenardan, merkezden geliyorlar ve savunmadan boşa oynamıyorlar.

'DAHA FARKLI BİR SONUÇ OLABİLİRDİ'

Rakip ikinci yarı rölantide oynadı maçı. Daha farklı bir sunucu yapabilirlerdi. Bu kadar kabullenmişlik, kırılganlık… Rakip 6 gol attı, 6-7 tane de kaçırdı. Problem burada.

Mental olarak bitmiş bir takım. Futbolda teknik kadar fizik de lazım. Bizde 4 tane savunmacımız var.

Uzun yıllar sonra 'Asla puan alamayız' dediğimiz bir duruma geldik. Hollanda'nın gücünden değil, bizim uzun zamandır kötü olmamızdan dolayı. Mental olarak bizim takım bitmiş.

Ozan Tufan ‘Avrupa Şampiyonası’nı atlatamadık’ diyor. O zaman Ekim ayında gelmeyin. Biz buluruz 20 tane oyuncu.

Nihat Özdemir'in danışmanı maç oynanırken Şenol Güneş’e karşı Z raporu alsak mı hocam diyor. Böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Böyle Milli Takım yönetilmez.

Ben Fenerbahçe'de oynarken sportif direktör Selim (Soydan) Abiydi. Şimdi Milli Takımlar sorumlusu yine Selim Abi! Bu jenerasyonu bilemez. Yönetimde olur ama Milli Takım sorumlusu olmaz.



