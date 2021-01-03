Rıdvan Dilmen Galatasaraylı Falcao için konuştu: Güvenmek zor!

03 Ocak 2021 Pazar, 09:51

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yüksek maliyetli yıldızı Falcao'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Dilmen, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Antalyaspor maçının devre arasında konuşan Rıdvan Dilmen, "Antalyaspor'un ilk yarının sonunda net pozisyonu vardı, Gökdeniz de iyi vuramadı. Zaman zaman da olsa Galatasaray defans arkasında boşkluklar bırakıyor. Taylan'ın olmamasından dolayı orta sahada pas hızı düştü, Galatasaray ilk yarıda Taylan'ı aradı.

İkinci yarı Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba'nın gireceğini düşünüyorum. Falcao 45 dakika oynayacak düzeyde mi bilmiyorum ama tecrübeli bir golcü bu maçı çözer. İkinci yarıda Emre Akbaba ve Falcao'nun oynaması gerekiyor. Falcao da 45 dakika oynasın. Oğulcan Çağlayan geniş alan seviyor. Oğulcan bugün kalabalık savunma arasında biraz mahkum kaldı. Omar'a Allah şifa versin, Allah Omar'ı evlatlarına bağışlasın." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HİÇ HESAPTA OLMAYAN 2 PUAN KAYBETTİ"

Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Dilmen, "Bu üzücü hadise sebebiyle Omar'ın hayat hikayesini okudum. Rabbim, inşallah Omar'a acil şifalar versin. Allah Omar'ı oğlu İbrahim ve bizlere bağışlar.

Benim için Galatasaray hiç hesapta olmayan 2 puan kaybetti. Teknik direktörlerin biraz yüksekten maç izlemesini istiyorum. Türkiye'de de Premier Lig'deki bazı stadyumlarda teknik direktörlerin birkaç metre yüksekten maçları izlediği gibi olabilir." ifadelerini kullandı.



"FALCAO KURTARICI OLARAK OYUNA DAHİL OLDU, AYAK GİTTİ"

Rıdvan Dilmen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Galatasaray kontrollü oynayarak Antalyaspor'u sahasına hapsetti. İlk yarı sonundaki yarım pozisyon serbest pozisyon vermedi. Ancak sadece Belhanda'nın şutuyla da olmaz. Antalyaspor'a 'Uçağa falan binip gelmeyin, 1 puan sizin olsun' deselerdi, hiç buralara kadar gelmezlerdi. Rademel Falcao gibi oyunculara güvenip de oynatmak malesef kolay olmuyor. Kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu, ayak gitti... İki tane kafa topu, iki kez sprint attı, gitti."

Dilmen sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Marcao maçın en iyisiydi ama Luyindama 3 Marcao yapar benim gözümde. Galatasaray cephesinden serzenişler olacaktır, bunun nedeni VAR'daki Atilla Karaoğlan'dır. Tekrarda gördüğümüz kadarıyla kırmızı, sen niye o pozisyona çağırıyorsun? Ona çağırıyorsan, 2-3 dakika sonra Marcao'nun pozisyonuna niye çağırmıyorsun? Diagne'nin maliyeti minimum 20 milyon Euro, Falcao'nun da kontratı o civarda. 40 milyon Euro büyük para ve ikisinden de yararlanamıyorsunuz. Biri kaprisli, biri de sakat. Falcao kötü niyetli değil ama işi bırakmış. Çok özveri beklemeyelim. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ bana Rafael'in formasını yollamış, bana yollayacaklarına Disiplin Kurulu Başkanı'na yollasalardı."

