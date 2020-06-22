Rıdvan Dilmen: Kimse Türk futbolu temiz demesin!

22 Haziran 2020 Pazartesi, 01:23

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy’u ve Türk futbolundaki gri kararları eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, NTV’deki yayında şu ifadeleri kullandı: "İki takım da hakem hataları yaşadı. Fenerbahçe ile Galatasaray ezeli rekabet ebedi dostluk tam olur şimdi. Kimse bana Türk futbolu temiz falan demesin.

Alper Ulusoy'a, 'Alper aman bak Galatasaray puan kaybetsin' demiyorlar. Durumun farkına varan kim varsa ona göre maça veriyorlar.

Bravo hakeme cin gibisin. 150 maçta vermedin bu maçta verdin, helal olsun. Geçen sene Muslera 6 değil 26 saniye oynuyordu. Geçen sene niye vermiyordunuz.

Alper Ulusoy doğru karar verdi, tebrik edemeyeceğim çünkü bundan önce 1500 defa o kararı hiç vermedin.Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane!