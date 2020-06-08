Rıdvan Dilmen: Nihat Özdemir Fenerbahçe'den özür dilesin!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 08:06

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe arasında 2010/11 sezonuna dair yaşananlar hakkında NTV'de süreci yorumladı.

İşte o sözler:

"DÜZELTME ŞANSINIZ VAR"

"Sizin bunu düzeltme şansınız var. İki cümle. "2010/11 şampiyonu benim de yönetici olduğum zamanda Fenerbahçe'dir dersiniz.O yüzden bunu bir an önce çok daha fazla kargaşa yaratılmadan halledilmeli. 5 gün sonra maçlar başlıyor. Kritik bir dönem. Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Koronanvirüs mücadelesi var. Ekonomik sorunlar var. Çok tehlikeli bir 12 Haziran süreci başlıyor. TFF Başkanı hiçbir zaman kaybetmeden bu hatasından dönmelidir. Her kulübün tarihi değerlidir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Fenerbahçe iki kere kurulan tek kulüp

"YANLIŞ ANLAŞILDIĞINIZA İNANIYORSANIZ..”

Eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsanız, çıkacaksınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden özür dileyeceksiniz. Benden özür dileyeceksiniz. Benden özür dileyeceksiniz. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Milyonlarca Fenerbahçeli taraftarlarından özür dileyeceksiniz. Ben yanlış anlaşıldım dersiniz."