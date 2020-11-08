Rıdvan Dilmen, yenilgi sonrası Erol Bulut için ne dedi?

08 Kasım 2020 Pazar, 07:01

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımın en büyük sıkıntısının "geniş kadro" olabileceğini ifade etti.

BU KADROYU YÖNETMEK BİR SINAVDIR

Erol Hoca'nın en büyük sınavı, bu kadroyu yönetmektir. Fenerbahçe'nin Konyspor maçındaki sıkıntısı bu oldu. Novak, Mert Hakan, Cisse ile başla, ne kaybedersin? Böyle yaparsanız, Cisse'yi de kaybedersiniz. Ömer Şişmanoğlu gibi süper yedek mi olacak? 'Ben Cisse'yim diyecek' ve isyan edecek.

YEDEK OYUNCU SORUNU!

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.