Rıdvan Dilmen'den açıklama: Terör örgütleriyle ilişkili olanları açıklayacağım

20 Eylül 2020 Pazar, 20:04

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisine 'şeytan' yakıştırmasında bulunanlara tepki gösterdi. Rıdvan Dilmen, yarın akşam TV'de önemli açıklamalar yapacağını da duyurdu.

İşte Dilmen'in NTV'deki sözleri:

"Bana oyun sahasındaki oyunumdan ötürü 'Şeytan' dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan diyemez.

Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar yarın akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım.

Ben taraflıyım, ben Fenerbahçeliyim ama gördüğümü de söylerim.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri ile bazı şeyler konuşacağım."