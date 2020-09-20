Rıdvan Dilmen'den açıklama: Terör örgütleriyle ilişkili olanları açıklayacağım
Rıdvan Dilmen, "Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar yarın akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım" dedi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisine 'şeytan' yakıştırmasında bulunanlara tepki gösterdi. Rıdvan Dilmen, yarın akşam TV'de önemli açıklamalar yapacağını da duyurdu.
İşte Dilmen'in NTV'deki sözleri:
"Bana oyun sahasındaki oyunumdan ötürü 'Şeytan' dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan diyemez.
Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar yarın akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım.
Ben taraflıyım, ben Fenerbahçeliyim ama gördüğümü de söylerim.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri ile bazı şeyler konuşacağım."
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin kurultayında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin kurultayında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar