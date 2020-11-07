Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Beşiktaş yorumu

07 Kasım 2020 Cumartesi, 09:18

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantep'e yenildiği maçı değerlendirirken, mutsuz futbolculara ve Sergen Yalçın'ın hatalarına dikkat çekti.

İşte o yorumlar:

"Kazanan takım bozulmaz felsefesi her zaman olmaz. Kenarda bekleyen oyuncu Josef ise ve sahadaki herkesin performansını arttırıyorsa oynar. Seni mahkum etmemek için önde baskı yapar. Bir oyuncunun, bir maçla performansı düşmez. Sergen Hoca duygusal davrandı.

Domagoj Vida 10 üzerinden ya 1'lik ya da 7-8'lik oynuyor. Konyaspor maçında da inanılmaz hatalar yaptı. Welinton ağır oyuncu. Francisco Montero da Beşiktaş'ın oyuncusu değil, çok ağır ve oyun bilgisi yok.

Konya ve Gaziantep maçlarındaki 7 golün 5'inde Domagoj Vida'nın hatası var. Vida mutsuz ve bunu performansıyla gösteriyor.

Geçen hafta medyaya baktım, Oğuzhan Özyakup'u yerlere, göklere sığdıramamışlar. Geçen hafta maç 40 metrede oynandı. Oğuzhan geçen hafta %50'si ile oynadı.



