Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için kritik açıklama
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'u oyunu okuyamamakla eleştirdi: " Ben Erol Hoca başarılı olsun isterim ama görünen köy kılavuz istemez.."
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe yenilgisinin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a kesti.
Dilmen, Bulut'u oyunu okuyamamakla eleştirdi.
İşte o görüşler:
"Dün Galatasaray kazandı, Beşiktaş BAY ve 2 gün önce Trabzonspor kazandı. Artık puan kaybının özellikle iç saha maçlarında kredisi yok. Bu anlamda Fenerbahçe belki eksik ama konsantrasyonunu rakip üzerine kurmuş ve rakibi eklememiş. Eklemiş olsa zaten böyle tuhaf bir gol yemez.
Orta sahada hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yok, rakibinin en çabuk oyuncusunu ters ayaklı Caner ile baş başa bırakıyorsun. Halil senenin en formda oyuncularından, güzel bir gol attı.
Mesut’u 90 dakika nasıl tutarsın? Mesut hayranı biri olarak söylüyorum. Fiziği yeterli değil.
Gökhan da ancak bu kadar dakika oynayabilir. Yanlış yaptı diye söylemiyorum. Novak kayıp, psikolojik olarak da kayboldu. Osayi, 1-0 gerideyken oynatacağın oyuncu değil. Dar alan oyuncusu değil, geniş alan oyuncusu.
Fenerbahçe oynadığı oyuna göre fazla puan aldı, bunu Erol Hoca'ya yazdılar. Ben eleştirince beni de eleştirdiler. Ben Erol Hoca başarılı olsun isterim ama görünen köy kılavuz istemez. ‘Geleceğim’ diyen öyle bir yerde gelir ki, Trabzonspor maçına seni kredisiz götürür.
Fenerbahçe’nin 0-0’da yediği gole bakalım, Göztepe de Halil’in kontratak tehlikesi var. Bu golü 90+’larda 2-0 ya da 3-0 mağlupken yersin.
4.5 forvetle oynayınca orta sahanız kalmaz. Hatay, Karagümrük maçına bakalım. Bir yerde patlayacaksın. Bugün de şuursuz hücum. Valencia, Pelkas, Mesut daha kuvvetli değiller."
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