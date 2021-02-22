Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için kritik açıklama

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe yenilgisinin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a kesti.

Dilmen, Bulut'u oyunu okuyamamakla eleştirdi.

İşte o görüşler:

"Dün Galatasaray kazandı, Beşiktaş BAY ve 2 gün önce Trabzonspor kazandı. Artık puan kaybının özellikle iç saha maçlarında kredisi yok. Bu anlamda Fenerbahçe belki eksik ama konsantrasyonunu rakip üzerine kurmuş ve rakibi eklememiş. Eklemiş olsa zaten böyle tuhaf bir gol yemez.

Orta sahada hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yok, rakibinin en çabuk oyuncusunu ters ayaklı Caner ile baş başa bırakıyorsun. Halil senenin en formda oyuncularından, güzel bir gol attı.

Mesut’u 90 dakika nasıl tutarsın? Mesut hayranı biri olarak söylüyorum. Fiziği yeterli değil.