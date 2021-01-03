Rıdvan Dilmen'den hakemlerle ilgili ilginç iddia: MHK Başkanını yollayacaklar
Rıdvan Dilmen, " "Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. İki penaltıyı da vermem ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bunları yeteneksiz hakemler de yapma"dedi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan dilmen ilginç iddialar ortaya attı.
Beşiktaş'ınkazandığı 2. penaltıya itiraz eden Dilmen, bazı hakemlerin MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı göndermek istediğini iddia etti.
Rıdvan Dilmen şöyle konuştu "Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. İki penaltıyı da vermem ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bunları yeteneksiz hakemler de yapmaz.
Bu hakemler, yaşadıkları gibi inanıyorlar. Kayserispor kazanacak bir şey yapmadı ama maça mücadele ettiler. Yahu Cüneyt, sanane ya, maç bitiyor zaten!
Cüneyt Hoca, Fırat Hoca'yı çağırdığında penaltıyı vermeme ihtimali yok. Aynı rütbedeler ya! Benim kimin hangi niyette olduğunu bilmediğimi sanmasınlar. Serdar Tatlı, seni yollayacaklar oradan, sen ne kadar iyi niyetli olursan ol.
Bir tane geri pas kararı veriyor hakem. Yardımcı uyardı deniyor ama kulaktan üflediler. Birkaç tane öyle fal açtı."
Oyun çok sıkıştı. Kayserispor, Galatasaray karşısındaki Antalyaspor gibi. Gol yememek için uğraştılar.”
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