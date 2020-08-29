Rio de Janeiro valisi 'yolsuzluk' suçlamaları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı
Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, 'yolsuzluk' suçlamaları sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Witzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbı malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı.Zimmetine para geçirmekle suçlanan Witzel, 180 günün sonunda suçlu bulunması halinde görevden tamamen alınacak. Witzel'in avukatları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, öne sürülen suçlamalarla ilgili belgeleri beklerken mahkemenin görevden alma kararına şaşırdıklarını ifade etti.
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