Rıza Akpolat, Vodofone Park'ın iskan sorununu çözdü
10 Nisan 2016'da protokol açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ın iskân sorunu çözüldü. Beşiktaş Belediyesi’nde yapılan törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Vodafone Park’ın iskân belgesini BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye takdim etti.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “Bugün Şampiyon Besiktas’ımız için tarihi bir gün. İnönü Stadı’nın mirasını devralan Vodafone Park’ın iskan sorununu çözdük. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine stadın iskan belgesini takdim ettik. Şampiyonluk gecesi fotoğrafı paylaşım rekoru kıran Onur_Gula ve emektarımız Uğur Danış da bu değerli anda bizimleydi. Bir Beşiktaşlı olarak ve Beşiktaş Belediye Başkanı olarak bu tarihi süreci olumlu bir biçimde sona erdirdiğimiz için büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Beşiktaşımıza, kendi stadında sonsuz başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Beşiktaşımız içeride ve dışarıda nice başarıya ve şampiyonluğa koşacaktır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Vodafone Park’ın iskan belgesini aldıktan sonra açıklama yapan BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür etti.
2012-13 sezonunun 33. haftasındaki Gençlerbirliği maçıyla İnönü Stadı’na veda eden Beşiktaş Futbol Kulübü’nün 1065 gün süren stadyum hasreti 10 Nisan 2016'da protokol açılışı gerçekleştirilen Vodafone Park’la sona ermişti.
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