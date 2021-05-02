Rıza Yazıcoğlu’nun eşi boşanma davası açtı: 3 kadınla ilişkisi var

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

AKP’den 2002-2007 tarihleri arasında Diyarbakır milletvekili olarak Meclis’e giren ve halen Ankara’da yaşayan İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun 33 yıllık eşi Seza Yazıcoğlu boşanma davası açtı. Dava dosyası eski vekil Yazıcıoğlu hakkında çarpıcı iddiaları gündeme getirdi. Eczacı Seza Yazıcıoğlu, eşinin 3 ayrı kadın ile ilişkisi olduğunu, bunlardan çocuklarının bulunduğunu öğrendiğini belirtti. Ankara 17. Aile Mahkemesi’nde görülen dava dilekçesinde eski vekilin ilişki yaşadığı kadınlardan birinin eski AKP Kadın Kolları Başkanı, diğerinin eski TBMM Başkanı’nın yeğeni, üçüncüsünün de TBMM’de sekreter olduğu iddia edildi. Dilekçede, İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun ilişkisi olduğu kadınlara kafe, restoran açıp, ev ve araba aldığı öne sürülürken, eşini 500 bin lira borçlandırdığı, cinsel ve psikolojik şiddet uyguladığı anlatıldı.

SİPARİŞ HATTINI KAPATTIRDI

Yazıcıoğlu’nun, pandemi nedeniyle sadece paket servis veren restoran işletmecisi olan oğlunun sipariş hattını kapattırdığı, tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan en küçük oğluna destek vermediği belirtildi. Dava dilekçesinde ayrıca Rıza Yazıcıoğlu’nun, aile konutunu ipotek gösterebilmek için eşinin imzasını taklit ederek kredi çektiğine de yer verildi.

İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun, Seza Yazıcıoğlu’na 10 milyon lira maddi 10 milyon lira manevi tazminat ile dava sonuçlanıncaya kadar aylık 15 bin lira tedbir nafakası ödemesi, Sena Yazıcıoğlu ve çocuklarına yaklaşmaması için 6 ay boyunca uzaklaştırma ve kısıtlama şeklinde tedbir kararı verilmesi talep edildi. Bu arada, Rıza Yazıcıoğlu’nun, üç çocuğu hakkında kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu ileri sürüldü.