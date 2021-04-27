Rize’de direniş sürüyor: Kadınlar yamaçtan yuvarlandı
Cengiz İnşaat’ın iş makinelerini durdurmak istenen yurttaşların üzerine taş yağdırdılar. İş makinelerini koruyan jandarma ise direnişteki kadınları yamaçtan yuvarladı.
Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’a karşı direniş sürüyor. Yurttaşlar bu sabah 7 sularında kendilerinden önce alana gelerek çalışmaya başlayan iş makinelerini durdurmaya çalıştı. Jandarma barikatı ile karşılaşan köy halkı iş makinesinin çalışma sırasında saçtığı taşlardan yaralandı. “Makineyi değil bizi koru, can güvenliği olmayan bizleriz” diyen yurttaşlara jandarma, “Alandan çekilin yoksa biber gazı uygulayacağız” dedi.
‘DEVLET ÜZERİME TOPRAK ATSIN’
Jandarmanın kepçe operatörünün çalıştığı yamaçta bekleyen yurttaşlardan bazılarını süpürme yöntemiyle yuvarladığı görüldü. Jandarmanın yamaçtan yuvarladığı Nazire isimle yurttaş, il dışından memleketine direnişe geldiğini belirterek, “Sabah otobüsten indim. Bir damla uyumadım. Annem burada iş yaparken beni salıncakta sallar, uyuturdu. Yazık değil mi bize! Ölürsem de burada öleceğim, kalırsam da burada kalacağım. Devlet de toprak atsın üzerime” dedi.
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