Rize’de ‘kanuna aykırı’ 19,5 milyon liralık proje

21 Aralık 2020 Pazartesi, 15:08

Sayıştay’ın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda dolgu alanına yapılması planlanan ve 19 milyon 533 bin 333 lira 32 kuruş mal olması beklenen Çay Çarşısı Güdümlü Projesinin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu belirlendi.





16 AYDIR HERHANGİ BİR FAALİYETE BAŞLANILMADI

Sayıştay denetçileri 23 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu yapılan projenin 14 milyon 649 bin 999 lira 99 kuruşa mal olan ve 24 ayda yüzde 75'lik bölümünün tamamlanması öngörülen proje için "Yerinde yapılan denetimde öncelikle projenin gerçekleştirileceği alana gidilmiş, Kasım 2019 tarihi itibariyle proje kapsamında henüz herhangi bir faaliyete başlanmadığı görülmüştür" değerlendirmesini yaptı.

ALAN TİCARET BORSASI'NA DEVREDİLMİŞ

Sayıştay denetçileri Rize Belediyesi’nin proje için kendisine verilen 10 bin 45,57 m2’lik sahil dolgu alanını da ‘hukuka aykırı’ olarak Rize Ticaret Borsası’na tahsis ettiğini tespit etti. Denetçiler raporlarında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu itibarla projenin yapılacağı dolgu alanı arazi ile ilgili yer tahsisinde sorun bulunduğu gibi bu alan üzerine yapımı öngörülen yapılar da Kıyı Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin ‘Güdümlü Proje Destekleri’ başlıklı 28’inci maddesinin beşinci fıkrasının ç bendine göre ‘Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler’in desteklenmemesi gerekmektedir.

Denetçiler ayrıca kalkınma ajansında yönetim kurulu kararıyla alınması gereken kararların, genel sekreter tarafından yetki sınırları aşılarak kullanıldığını belirledi. Denetçilerin raporunda, “Genel Sekreter 'olur'u ile bu nitelikli düzenleyici işlemleri uygulamaya sokmak karar organının iradesi dışında işlem yapma ve yetki aşımı sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, bu nitelikli düzenleyici işlemlerin usule uygun şekilde ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

Projenin teknik detayları şöyle:

30 metre yüksekliğinde ve 1.944 m2 kapalı alana sahip Çay Müzesi ve Sinema

1.860 m2 kullanım alanlı Restoran Binası

6 adet ve her biri 70 m2 kapalı alana sahip Çay Tadım ve Sunum Alanları

15'i 12 m2 ve 7'si 9 m2 kapalı alana sahip 22 adet Çay Tanıtım ve Satış Alanları

84 m2 kapalı alana sahip Yöresel Ürünler Pazarı

462 m2 kapalı alana sahip İdari Bina

800 m2 kapalı alana sahip Bodrum Kat ve Ortak Alanlar

Su Değirmeni.