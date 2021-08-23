Rize’de kontrolden çıkan araç fırına daldı
Rize’nin Ardeşen ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü fırına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise ölümden döndü.
Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 34 DNS 180 plakalı araç ile Atatürk Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne hızla giriş yapan Nedim Yakıcı (85) bir anda direksiyonun hakimiyetini kaybederek fırının camından içeriye daldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Caddenin hemen kenarında bulunan 2 kadın aracı son anda fark ederek ölümden döndü. Kazada sürücü Nedim Yakıcı ve eşi Aysel Yakıcı (76) ile birlikte fırının içerisinde bulunan işletme sahibi Zeki Kuyumcu ve çalışan Ahmet Kaçalin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YERE SAVRULDU
Kaza öncesinde bir caddeden diğer caddeye hızla
giren aracın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddenin
kenarında bulunan 1 kadın son anda aracı fark etti ve adım atmaktan vazgeçti.
Vazgeçtiği adım sayesinde ölümden kurtulan kadın aracın hızıyla ise bir anda
yere savruldu.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- TFF Başkanının inşaat firması Süper Lig takımının ortağı
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Sürücüler böyle kandırılıyor
- AKP'den Zeynep Gül Yılmaz açıklaması