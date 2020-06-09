Rize'yi karıştıran çay: Gerçekler kazada ortaya saçıldı

09 Haziran 2020 Salı, 09:40

İran’dan gelen söz konusu TIR, çayın başkenti Rize’ye tonlarca çay getiriyordu. Devrilen TIR’daki yüklü çayın İran’dan geldiğinin öğrenilmesi, kentteki çay üreticisinin tepkisini çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; iddiaya göre, İran’dan ülkeye getirilen çay, ‘Doğu Karadeniz’den toplanıyor’ algısıyla satışa sunuluyordu. Açıklama yapan Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, çayın İran’dan geldiğini doğrulayarak, Adana merkezli HMK Tütün Mamülleri Şirketi’ne götürülmek üzere yola çıktığını söyledi: “Rize’ye gelen bütün çayların hepsinin kaçak çay olduğu bir yanılgıdır.”



Çay üreticilerinin avukatı Remzi Kazmaz, konuyu yargıya taşıyacak. Av. Kazmaz, “Rize’de meydana gelen TIR kazası, çay üreticisinin düşük fiyat, kota ve kontenjan altında ezildiği bir dönemde İran’dan çay getirip satıldığının ispatıdır” dedi ve ekledi: “Çayın başkenti Rize’de kaçak çay satıldığı herkesin bildiği ama hiç kimsenin yüksek sesle konuşmadığı bir gerçek. Çay yüklü TIR’ın devrilmesi Susurluk gibi bir milattır.”

YETER Kİ ÜRETİCİ KAZANMASIN

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, SOL Parti’den yapılan açıklamada ise üreticinin taban fiyatın çok altında çay satmaya mahkûm edildiği belirtilerek, “Suçüstü yakalandılar. Bu kaza her şeyi gösteriyor. Çayı Rizeli üreticiden ucuz almak için her türlü oyunu oynuyorlar” dendi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise İran’dan gelen kuru çayla ilgili bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise çayın akıbetini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sordu. Bayraktutan, şu sorulara yanıt aradı: “Tırdaki kuru çay hangi ülkeden gelmekte? Ülkemizdeki çay üreticilerinin çayı ellerinde kalırken, ilgili ithalat hangi gerekçeyle yapılmıştır?”