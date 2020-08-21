Rodallega 1 yıl daha Denizlispor’da

21 Ağustos 2020 Cuma, 22:22

Denizlispor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz’ın ardından sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega için görüşmelere başladı. Yeşil-siyahlı ekip, tecrübeli forvetle anlaşmaya vararak 1 yıllık kontrat imzaladı.

Rodellega bazı takımların takibindeydi.