Rodallega 1 yıl daha Denizlispor’da

Denizlispor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İHA
21 Ağustos 2020 Cuma, 22:22
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Denizlispor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yukatel Denizlispor, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz’ın ardından sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega için görüşmelere başladı. Yeşil-siyahlı ekip, tecrübeli forvetle anlaşmaya vararak 1 yıllık kontrat imzaladı.
Rodellega bazı takımların takibindeydi.


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