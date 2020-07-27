Roma'dan Başakşehir’e mesaj var
Serie A takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, şampiyon olan eski takımı Medipol Başakşehir’i tebrik etti.
Serie A takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, şampiyon olan eski takımı Medipol Başakşehir’i tebrik etti.
23 yaşındaki başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından Medipol Başakşehir’in şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Tebrikler Medipol Başakşehir" notunu düştü.
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