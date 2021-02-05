Romanya’da vaftiz edildikten sonra bebeğin hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu
Romanya'daki bir kilisede vaftiz edilen 6 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi tepkiye neden oldu. Otopsi raporunda, bebeğin akciğerinde su bulunduğu bilgisine yer verildi.
Romanya’da Ortodoks Kilisesi’nde bir bebeğin vaftiz töreni sonrası hayatını kaybetmesi eleştirilere yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde gerçekleştirilen törende, bebeğin kalbi 3 kez suya batırılıp çıkarılmasının ardından durdu.
Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden bebeğin otopsi raporunda, akciğerinde su bulunduğu belirtildi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.
‘MUHAFAZAKAR KANAT ISRARCI OLMUŞTU’
Sputnik’te yer alan habere göre, vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanya başlatıldı. ?Nüfusunun yüzde 80'inden fazlası Ortodoks olan Romanya'da son yıllarda benzer olaylar yerel basına yansımıştı.
Rumen Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vasile Banescu vaftiz esnasında bebeğin tüm vücudunun suya batırılmasındansa alnına su dökülmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Ancak kilisenin muhafakazar kanadının lideri Başpiskopos Teodosie kuralların değişmeyeceğinde ısrarcı olmuştu.
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