Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında, 23 yavru köpek bulundu
Romanya'dan gelen yolcu otobüsünde Terrier cinsi 23 yavru köpek bulundu. Sakinleştirici iğne vurularak koyuldukları çantalarda havasız kaldıkları belirlenen yavrular, tedavi altına alındı.
Romanya'dan İstanbul'a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüs, Kapıkule Sınır Kapısı'nda riskli görülerek, X-Ray tarama cihazına yönlendirildi.
Yapılan taramada aracın yatak bölümünün yer aldığı bölümde yoğunluk tespit edildi. Hangara çekilerek detaylı arama yapılan otobüste 4 hayvan çantası içinde Terrier cinsi 23 yavru köpek bulundu.
Yurda kaçak sokulmak istenidiği belirlenen ve havasız kaldıkları tespit edilen yavru köpekler, koruma altına alındı.
SAKİNLEŞTİRİCİ YAPILMIŞ
Köpeklere sağlık kontrolü yapan veteriner hekim Tamer Serhatli, "Köpeklere sakinleştirici yapılmış. Karın bölgelerinde şişlik var, şişkinlik aşırı gazdan. Bunlara süt verilmiş ama karın bölgesindeki şişkinlik o yüzden. Hastalık taşıyor mu taşımıyor mu belirlemek için testler yapacağız. Şu an durumunu tehlikeli gördüğümüz 2-3 yavru köpek var, diğerlerinin sağlık durumu iyi gözüküyor. En fazla 5 haftalıklar. Normalde bu köpeklerin annelerinden 1.5- 2 aylıkken ayrılmalarını isteriz ki anne sütünden alacağı bağışıklığı kazansın. Ama şu anda bu hayvanlarda yapılan olaylar para kazanmak için. Erken getirip, çoğuna aşı bile yapılmamıştır veya karneleri varsa yapılan aşılara da ben inanmıyorum. Bu kadar küçük hayvanlara 6 haftadan önce aşı yapılmaz" dedi.
Yavru köpeklerin tedavilerinin ardından Ticaret Bakanlığı'nın Ankara'daki köpek eğitim merkezine gönderilerek, eğitime alınacağı ardından da gümrük kapılarında kullanılmasının planlandığı belirtildi.
Köpeklerin bulunduğu İstanbul plakalı otobüsün Türk şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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