Ronaldo: Katıldığım partiler performansımı etkilemedi

27 Nisan 2021 Salı, 13:32

Günümüzün süper yıldızlarının birçoğu rol modelleri sorusuna sıklıka Brezilyalı efsane Ronaldo'nun ismiyle cevap veriyor. Barcelona, Inter ve Real Madrid'de geçirdiği dönemde birçok futbol otoritesine göre dünyanın en iyi santrforu olan Ronaldo kariyerinin hemen her döneminde defans oyuncularını korkutan bir yetenekti.

Teknik kapasitesi ve yetenekleri tartışılmaz olan efsane oyuncu, yaşadığı büyük sakatlıkları yaşamamış olsa futbol tarihinin en iyi oyuncusu tartışmaları belki bir daha açılmamak üzere kapatacak bir kariyere sahip olabilirdi ancak attığı goller kadar gece hayatıyla gündeme gelmeyi de ihmal etmedi.

Özellikle 2002'den 2007'ye dek forma giydiği Real Madrid günlerinde sık sık parti yapmayı seven Ronaldo, o dönemde de Real Madrid başkanlığı yapan Florentino Perez ile ilginç diyaloglara da girmişti.

FLORENTİNO PEREZ İLE DİYALOĞU

El Hormiguero'ya verdiği demeçte Florentino Perez'in Real Madrid'de oynadığı dönemde kendisine takımın Portekizli yıldızı Luis Figo'yu örnek gösterdiğini aktaran Ronaldo, Perez'e İsveçli model Helen Svedin ile evli olmadığını hatırlatmıştı:

Florentino Perez: Ronnie neden akşamları evde kalmıyorsun? Luis'e bak. O eşiyle evde kalıyor.

Ronaldo: Başkan Figo'nun eşi benim eşim olsaydı ben de parti yapmazdım.

RONALDO NE SÖYLEDİ?

Movistar'a verdiği röportajda Madrid'deki gece hayatından büyük bir keyif aldığını aktaran Ronaldo, buna rağmen gece hayatının performansının olumsuz etkilemediğini söyledi.

"Sık sık çok fazla partiye katıldığım yönünde eleştiriliyordum ancak bu doğru değildi. Katıldığım partiler beni asla fiziksel olarak etkilemedi. Çıktığım geceler genellikle galibiyetlerin ardından kutlamalar içindi. Real ve Madrid bulabileceğiniz en iyi şehir kombinasyonu.

"Düzenlediğim partilere katılmayanlar o partilerin ne kadar harika olduğunu hayal bile edemezler. Gençken sadece böyle şeylere odaklanırsın."

BİRA VE ŞARAP RİTÜELİ

Ronaldo'nun o dönemki partilerinin başrol oyuncularından Roberto Carlos ise maç öncesi parti yaptıkları yönündeki iddiaları yalanlarken, maç öncesi ritüellerini açıkladı:

"Maçlardan önce otele vardığımızda çantalarımızı yerleştirir ve akşam yemeği öncesinde bira ve şarap içerdik. Masada her zaman iki şişe şarap olurdu. Vanderlei Luxemburgo göreve geldiğinde bu ritüeli yasaklamıştı ve bir süre sonra başarısız olarak görevden alındı."