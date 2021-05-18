Roy Hodgson, Crystal Palace'a veda ediyor
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, 73 yaşındaki teknik direktörü Roy Hodgson'ın ailesiyle zaman geçirmek için kulüpten ayrılacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak 73 yaşındaki Hodgson'ın ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtildi.
Crystal Palace'ı 2017'den bu yana çalıştıran İngiliz teknik adam, dört sezon boyunca takımının ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.
Bu sezon Crystal Palace'ın başında son lig maçına 2010-2011 sezonda çalıştırdığı Liverpool karşısında çıkacak Roy Hodgson, daha önce İngiltere, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli takımlarında da görev almıştı. Bu sezon 44 puan toplayan Crystal Palace, ligde 13. sırada bulunuyor.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı