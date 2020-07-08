RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İlhan Taşçı'ya: Kanalları kategorize etmekten, ayrım yapmaktan lütfen vazgeçelim

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:51

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Birgün gazetesine verdiği söyleşide, muhalif televizyon kanallarının ekranlarını karartan ve yayın lisanslarının iptali için kritik süreci başlatan RTÜK'ün, tek başına bu işin sorumlusu olmadığını belirterek, “Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip muhalif kanalları sürekli izliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medyayı virüs olarak nitelendirmesinin ardından RTÜK'ün peş peşe raporlarla ağır yaptırımlar uyguladığını kaydeden Taşçı, "Ebubekir Şahin’in pusulası Saraydır. Kendi deyimiyle Saraydan gelecek her talimatı emir telakki eder" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taşçı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Taşçı'nın "Ebubekir Şahin’in pusulası Saraydır" sözlerine şu yanıtı verdi:

"BİZİM PUSULAMIZ MİLLETTİR"

"Üst Kurulumuzun çok değerli Üyesi Sayın İlhan Taşçı… Bizim pusulamız millettir. TBMM’de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir. Ben şahsen böyle yaparım. Sizlerin saray hayallerini ve özel ekip özlemlerini anlayışla karşılayabilirim ama bizler kanunlar çerçevesinde hareket etmeyi şiar edinmiş anlayıştan gelmekteyiz.

"ÜST KURULUMUZU YIPRATMA EYLEMLERİMİZE SON VERMEMİZ LAZIM"

RTÜK içinde özgür irademizle aldığımız kararlarla ilgili özellikle bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığından kurtulmamız lazım. Sözümüz varsa sosyal mesafemize dikkat ederek her zamanki gibi karşılıklı konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Millete değil de bir kesime hitap etmek uğruna Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzu yıpratma eylemlerimize son vermemiz lazım. Kimi medya kuruluşlarının hamiliğine soyunurken kimilerineyse düşmanca tavır takınmanız tarafsızlık ilkemizi zedelemektedir. İvedi olarak kurum menfaatleri açısından bundan vazgeçmenizde fayda var."

Şahin, Taşçı'nın "Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip muhalif kanalları sürekli izliyor" sözlerine ise şu yanıtı verdi:

"Anlaşılan Sayın İlhan Taşçı tüm zamanını ‘yandaş/iktidara yakın’ diye yaftaladığı kuruluşları takibe ayırıyor ama biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz. Dileğim ve beklentim odur ki, bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil de özünde bağımsızlık olan RTÜK Üyeliğinin gerektirdiği vakarla zihinlerimiz siyasetten arınmış olarak görevimizi yerine getirelim. Artık kanalları kategorize etmekten, ayrım yapmaktan lütfen vazgeçelim."