RTÜK Başkanı Şahin sosyal medyayı taratıyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:03

Listeli ölüm tehdidine sessiz kalan RTÜK Başkanı 'şahsına yönelik hakaretler' için harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya veya farklı mecralarda hakkında yapılan paylaşımları savcılığa verdiğini duyurdu.

Şahin, Twitter hesabından “Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir” notuyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma ve Üst Kurulumuza gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaret ve tehditlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil edenler ve mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır."

LİSTELİ ÖLÜM TEHDİDİNİ KÜÇÜMSEMİŞTİ

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ isimli programa katılan Sevda Noyan, ”15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde dehşet açıklamalarda bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Sevda Noyan’la ilgili ”Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil” ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Şahin, tekrar açıklama yapıp “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddet teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlk kurul toplantısında gereği yapılacaktır” demişti.