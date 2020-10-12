RTÜK'ten '700 bin TL bağış' sorusuna yanıt

12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:57

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili soru önergesinde "Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler’ kapsamında yapılan 700.000 TL'lik bağış ve/veya yardımlar; hangi kuruluş ya da kuruluşlara yapılmıştır?" diye sormuştu.

Sözkonusu 700 bin liranın akıbetiyle ilgili RTÜK bir açıklama yaptı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, dernek, vakıf veya STK'lara bağış yapılmadığı belirtildi.

RTÜK'ten şu açıklama yapıldı:

"Bazı basın ve yayın organlarında Sayıştay raporlarından hareketle RTÜK'ün 2019 hesaplarına dair bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış haberlere yer verilmiştir.

Bahse konu haberlerde, raporda geçen 'kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler' karşılığı olarak ödenen 700 bin liralık tutarın, bir kısım kuruluşlara yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.