RTÜK'ün milyonlarca liralık yolluk harcaması!
RTÜK'ün geçen yıl 2 milyon 338 bin 538 lira yolluk harcaması yaptığı ortaya çıkarken temsil ve tanıtma gideri 1 milyon 998 bin 178 lira oldu.
Sayıştay’ın TBMM'ye sunduğu RTÜK 2019 Yılı Denetim Raporu’nda Kurul’un yıl sonu bütçe harcama ve gelir kalemleri de yer aldı. Kurul’un geçtiğimiz yıl geliri 162 milyon 684 bin 20 lira 34 kuruş, gideri ise 155 milyon 274 bin 730 lira 8 kuruş.
Üyelerinin katıldıkları yurt dışı gezilerinde günlük 230 euro aldığı iddia edilen RTÜK’ün yolluk giderleri dikkat çekti. RTÜK, geçen yıl milyon 338 bin 538 lira yolluk harcaması yaptı. Ayrıca geçtiğimiz yıl temsil ve tanıtma gideri 1 milyon 998 bin 178 lirayı buldu.
RTÜK'ün para cezalarından kasasına giren miktar 4 milyon 821 bin 401 lira oldu.
RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, üyelerin yurt dışı gezilerinde günlük 230 euro aldığını söylemişti, RTÜK'ten Bildirici'ye "...kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur" diye yanıt vermişti.
RTÜK üyelerinin gereksiz gezilere katılarak kamu kaynaklarının israf edildiğini belirten Bildirici, "RTÜK’ü şeffaf davranmaya ve son bir yıl içerisinde hangi üyeye -başkan dahil- ne kadar harcırah ödendiğini açıklamaya davet ediyorum" diyerek, Kurul'a çağrıda bulunmuştu.
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