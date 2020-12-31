'Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası' belgeseli BluTV’de yayımlandı

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:55

Yapımcılığını Nurdan Tekeoğlu, Yasemin Pirinçcioğluve Evgenia Tirdatova’nın üstlendiği Türkiye ve Rusya ortak yapımı olan belgeselin kadrosunda Yasemin Pirinçcioğlu, Tevfik Erman Kutlu, Zeynep Fadıllıoğlu, Metin Fadıllıoğlu, Hülya Aksular, Nilay Yeşiltepe, Asaf Güneri, Ezio Frigerio ve Franca Squarciapino yer alıyor. Belgeselin yönetmen koltuğunda ise Evgenia Tirdatova ve Orhan Tekeoğlu oturuyor.

?2016 yılında Türkiye’de Antalya Film Festivali başta olmak üzere Kayseri Uluslararası Film Festivali ile Randevu İstanbul Film Festivali’nde; dünyada ise Rusya, Polonya ve Fransa’da düzenlenen birçok festivalde gösterimi gerçekleşen "Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası" aynı yıl Vyborg’ta düzenlenen Window to Europe Film Festivali’nde “En İyi Ortak Yapım Ödülü”ne değer görülmüştü.