Ruhani'den Biden'a 'geri dön' çağrısı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:52

ABD başkanı seçilen Joe Biden yemin töreninin ardından göreve başlayacak. Ruhani ise Biden’a nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.

Ruhani televizyonda yayınlanan kabine toplantısında, "Sorumluluk şu anda ABD mahkemesinde. Washington, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse, anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize de tam olarak riayet edeceğiz" dedi.

Ruhani, "ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyeri bugün sona erdi ve İran üzerindeki 'maksimum baskı' politikası tamamen başarısız oldu" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı daha önce, “Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz. ABD'nin yeni hükümetinde şartların değişeceğine inanıyoruz. Batılı, Avrupalı ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. 5+1, 2017'ye dönmeye hazırsa biz de hazırız ve bu kısa sürede gerçekleşebilir" ifadelerini kullanmıştı.