Ruhani'den Biden'a 'geri dön' çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı seçilen Joe Biden'i 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmeye ve İran'a yönelik ağır yaptırımları kaldırmaya çağırdı.
ABD başkanı seçilen Joe Biden yemin töreninin ardından göreve başlayacak. Ruhani ise Biden’a nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.
Ruhani televizyonda yayınlanan kabine toplantısında, "Sorumluluk şu anda ABD mahkemesinde. Washington, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse, anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize de tam olarak riayet edeceğiz" dedi.
Ruhani, "ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyeri bugün sona erdi ve İran üzerindeki 'maksimum baskı' politikası tamamen başarısız oldu" ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı daha önce, “Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz. ABD'nin yeni hükümetinde şartların değişeceğine inanıyoruz. Batılı, Avrupalı ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. 5+1, 2017'ye dönmeye hazırsa biz de hazırız ve bu kısa sürede gerçekleşebilir" ifadelerini kullanmıştı.
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