Ruhani: “Biden’ın gelişinden değil ama Trump’ın gidişinden memnunuz”

16 Aralık 2020 Çarşamba, 11:45

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkenin bugüne kadarki “en kanunsuz Başkanı” olarak niteleyen Ruhani, Trump’ın görevden ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ruhani, “Joe Biden’ın gelişinden çok da memnun değiliz. Ancak, Trump’ın gidişinden memnunuz” ifadesini kullandı.

