Rus ekibi Zenit stadına aşı odası kuruyor

30 Nisan 2021 Cuma, 19:21

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlar ve basın mensupları için aşı odaları kurduğunu açıkladı.

Kulübün resmi hesabı sosyal medyada yaptığı açıklama ile Zenit stadı Gazprom Arena'da "koronavirüs aşı odası" açtıklarını ve Sputnik V aşısının taraftar ve basın mensuplarına ücretsiz olarak uygulanacağını duyurdu. Bu uygulama 18 yaş üstündekiler için geçerli olacak.

Zenit'in bu girişimi dünya çapında da destek gördü.