Rus ekibinde koronavirüs şoku

19 Mayıs 2020 Salı, 13:54

Rubin Kazan’da forma giyen defans oyuncusu Konstantin Pliev’in test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 23 yaşındaki genç futbolcunun durumunun iyi seyrettiği aktarıldı.

Rusya ekibi Rubin Kazan’ın resmi internet sitesinden, “Konstantin Pliev’in durumu iyi ve şu anda tedavi altında. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla da hiç teması olmadı” denildi.