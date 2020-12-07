Rus gazeteciler adliyeye sevk edildi
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi’ni görüntülerken göz altına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Rusya'daki bir haber kanalında çalışan Rus muhabir ve kameraman, İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı.
Yanlarındaki bir Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı ile birlikte gözaltına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
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