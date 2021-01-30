Rus RBK gazetesi: "Gamaleya Merkezi yeni Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor"

30 Ocak 2021 Cumartesi, 15:30

Rus basınında yer alan haberde, Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin, yeni bir koronavirüs aşısı ve enfeksiyonunu hem önleyen hem de tedavi eden iki yeni ilaç üzerinde çalıştığı belirtildi.

Rus RBK gazetesinde yer alan habere göre, ‘Gosrashodı’ (Devlet Giderleri) portalında yayınlanan belgeden, Gamaleya Merkezi’nin virüs benzeri parçacıklardan (virus-like particle, VLP) bir aşı geliştireceği, bu amaç doğrultusunda devlet bütçesinden yaklaşık 25 milyon ruble (2.4 milyon TL) tahsis edileceği anlaşılıyor.

Daha önce iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın şubat ayında hazır olacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Sputnik