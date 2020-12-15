Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

DHA
15 Aralık 2020 Salı, 09:49
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden peş peşe İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.


Savaş gemilerinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu ve bazı askerlerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

Rus savaş gemilerin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken gemiler yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.


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