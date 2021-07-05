Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne yol aldı.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Soylu, istifa mı etti?
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- İstanbul’da bir garip 'şehzade' düğünü
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi