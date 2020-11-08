Rus senatör Klimov: Biden’ın döneminde Rusya karşıtı söylemler güçlenecek
Rus senatör Klimov, seçimleri kazandığını ilan eden Demokrat Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinin ABD'de kişisel yaptırımlar uygulanmasına yönelik Rusya karşıtı söylemleri artıracağını belirtti. Klimov, “ABD, START-3'ün uzatılmasına ilgi duyacak” dedi.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, Biden öncülüğündeki yeni ABD hükümetinin Rusya'ya nasıl yaklaşacağına dair “Kişisel yaptırımlara dönük Rusya karşıtı söylemler güçlenecek" açıklamasında bulundu.
Demokratların kendi dönemlerinde Rusya'yı dizginleme kanununun çıkarılmasını desteklediğini anımsatan Klimov, "Şimdi Demokratlar, Donald Trump'ın ekibinin aksine 'ABD'nin gerçek demokratik değerlerini' teşvik etmek için daha aktif çalışacak” dedi.
‘START-3’Ü KENDİ İNİSİYATİFLERİ GİBİ SUNACAKLAR’
Sputnik'e demeç veren Klimov, Biden döneminde ABD'nin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılmasına ilgi duyacağını ancak bunu kendi inisiyatifi gibi sunmaya çalışacağını anlattı.
Biden'ın arkasındaki kişilerin zamanında START-3'ün imzalanmasını kabul ettiklerini ve silah kontrol anlaşmalarının feshinin ABD için tehlikeli olduğunu anladıklarını söyleyen Klimov, "Biden döneminde ABD, START-3'ün uzatılmasına ilgi duyacak ancak itibarlarını korumak için bunu kendi inisiyatifleri gibi sunmaya çalışacak" diye ekledi.
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