Rusya Dışişleri: Türkiye, Katar ve Rusya Suriye hakkında üçlü istişare mekanizması kurdu

11 Mart 2021 Perşembe, 13:24

Türkiye, Katar ve Rusya'nın dışişleri bakanları bugün yaptıkları görüşmede, Suriye'de çatışmaların sonlandırılmasına yönelik siyasi çalışmaları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'de çözümle, bu görevin farklı yönleriyle ilgili yaklaşımlarımızın örtüştüğünü veya birbirine yakın olduğunu memnuniyetle ifade ettik, siyasi çözümün, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına ve Astana üçlüsünün inisiyatifiyle Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarına dayanan siyasi sürecin alternatifinin olmadığı konusunda ortak anlayışa sahip olduğumuza dikkat çektik" dedi.



Rusya, Türkiye ve Katar'ın, hem kendi gerçekleştirdikleri eylemlerde hem de diğer uluslararası aktörlerin eylemlerinde Suriye'nin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar'ın müşterek hedefleri, az önce kabul ettiğimiz ortak bildiride belirtildi. Bildiride, terörün her türlüsüyle mücadele etme, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit altına atan ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılık teyit edildi" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLİ GÖRÜŞMELER YAPMAYI KARARLAŞTIRDIK'

Üç ülkenin Suriye'de çözüme yönelik çabaların koordinasyonuna devam etme konusunda mutabakat sağladığını belirten Lavrov, "Özel temsilcilerimizin bildiride yer verilen müşterek hedeflere ulaşmaya yönelik ortak çabalarımızın doğrudan koordinasyonu üzerinde çalışmalarını ve bakanlar düzeyinde düzenli görüşmeler yapmayı kararlaştırdık" diye konuştu.

Lavrov, Rusya-Türkiye-Katar şeklindeki yeni formatın bir yıldan uzun bir süre önce oluşturulduğunu ve Astana formatının yerine geçmediğini söyleyerek bu formatın Ankara, Moskova ve Tahran'ın Astana formatında yürüttüğü çalışmalara son derece faydalı bir takviye olacağını vurguladı.

'3 ÜLKENİN SURİYE'DE ORTAK KARA DEVRİYESİ ÖNGÖRÜLMÜYOR'

Lavrov, üç ülkenin Suriye'de ortak kara devriyesi gerçekleştirmesinin öngörülmediğinin altını çizerek, "Eğer konunun geçmişini, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki İdlib mutabakatlarını biliyorsanız, orada ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılmasının yanında M4 karayolunda Rus-Türk ortak devriyesi düzenlenmesine ilişkin mutabakat var. Bugün bununla ilgili de görüş alışverişi yaptık. Bununla birlikte, Katar'ın Suriye'deki trajik durumun ortadan kaldırılması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkıda bulunma isteğinden ancak memnuniyet duyabilirim" dedi.

Toplantıda, Suriye'deki durumun görüşüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, IŞİD ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU S-400 GÜNDEMİNE DE DEĞİNDİ

PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarının sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu S-400'lerle ilgili, "Böyle bir zamanda Rusya, S-400 konusunda en iyi teklifi verdiği için Rusya'yla bir mutabakat sağladık ve S-400 savunma sistemini aldık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" dedi.