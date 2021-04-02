Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan Sputnik V açıklaması

02 Nisan 2021 Cuma, 14:44

Kirill Dmitriyev, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin üretimi için 10 ülkeden 20 firma ile anlaşmaları bulunduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği ve televizyonda yayınlanan görüşmede Dmitriev, Sputnik V'in halihazırda Hindistan ve Güney Kore'de üretilmekte olduğunu ve 20 firmanın büyük çoğunluğunun da Nisan ayında tam kapasiteye ulaşmış olacağını söyledi.

RDIF, Sputnik V aşısının uluslararası piyasalara satışını gerçekleştiriyor.