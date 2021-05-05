Rusya, Doğu Kudüs'teki durumdan endişe duyuyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:45

Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığında görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin-İsrail meselesi ile ilgili durumu Maliki ile derinlemesine müzakere ettiklerini belirten Lavrov, "Doğu Kudüs'te, Gazze Şeridi civarında durumun ağırlaşmasından ciddi endişe duyuyoruz. Elbette gerilimi azaltmanın hem Filistinliler hem de İsraillilerin çıkarına olacağına eminiz." ifadesini kullandı.

Nihai statünün temel sorunlarının çözümü için Filistinliler ile İsrailliler arasında doğrudan diyaloğun kurulmasına çok yönlü yardım sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Bunu hem uluslararası Orta Doğu Dörtlüsü'nün bir üyesi olarak hem de taraflarla olan bağlarımızı kullanarak yapacağız." dedi.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün devreye girmesi için çalıştıklarını kaydeden Lavrov, "Bu platformu harekete geçirmek için Orta Doğu Dörtlüsü'nün diğer katılımcıları ile dışişleri bakanları seviyesinde toplantı organize edilmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'in sorunların çözümü için siyasi süreçten yana olduğunu dile getirdi. Maliki, "Siyasi sürecin gerçekten harekete geçirilmesini istiyoruz. Bunun ancak uluslararası Orta Doğu Dörtlüsü’nün yardımıyla yapılacağını görüyoruz." şeklinde konuştu.