Rusya koronavirüsten ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu doğruladı
Artan koronavirüs vakalarıyla beraber dünyada açıklanan verilerle ilgili de tartışmalar sürüyor. The Guardian’ın haberine göre, Rus yetkililer koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının normalde belirtilenden 3 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Rusya tarafından salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 265 olarak açıklanmıştı.
Rusya tarafından, ülkedeki koronavirüs vakalarındaki ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığı kabul edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, açıklanandan 3 kat fazla olduğu ve Rusya’nın 3’üncü sırada yer aldığı doğrulandı.
Rosstat İstatistik Ajansı, ocak ve kasım ayları arasında kaydedilen ölenlerin sayısının bir önceki yıla göre 229 bin 700 arttığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, “Bu dönemde hayatını kaybedenlerin yüzde 81’i Covid-19’dan kaynaklı ve 186 binden fazla insan hayatını kaybetti” dedi.
Guardian ayrıca, Rusya tarafından kaç kişinin aşılandığının verisinin de paylaşılmadığını da ekledi. Haberde, Putin’in, ‘batı ülkelerine göre’ salgında başarılı bir yönetme gerçekleştirdiğine yönelik ifadeleri de hatırlatıldı.
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