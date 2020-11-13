Rusya: Putin ve Erdoğan gözlem merkezinin Karabağ dışında olması konusunda anlaştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmayı izleyecek gözlem merkeziyle ilgili açıklamada bulundu. Peskov, "Gözlem merkezinin Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.
Peskov, Putin ve Tayyip Erdoğan'ın Bakü ile Erivan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlık Karabağ dışında kurulması konusunda anlaştığını söyledi. Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Peskov'a Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafları arasındaki anlaşmanın imzalanması sürecinde Putin ve Erdoğan'ın temas kurup kurmadığı soruldu.
Sputnik’in aktardığına göre Peskov, "Elbette bu süreç sırasında temaslar oldu. Bu temas sonucunda gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışındaki Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.
Peskov, gözlem merkezindeki askerlerin halihazırda Rus barış gücü tarafından sağlanan ve desteklenen ateşkes sürecini izleme faaliyetlerini gerçekleştireceğini ekledi.
LAVROV DA AÇIKLAMIŞTI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini ifade etmişti.
Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtmişti.
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