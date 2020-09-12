Rusya Sağlık Bakanı: Aşı tüm ülkeye gönderildi
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine Sputnik V aşısının ulaşacağını duyurdu.
Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısı, ülke genelinde tedarik ediliyor.
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade etti.
Murashko, “Tedarik zincirini test etmek için aşının ilk partileri şimdiden tüm bölgelere gönderildi. İlk aşı örnekleri Pazartesi gününe kadar teslim edilecek” dedi.
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