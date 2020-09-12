Rusya Sağlık Bakanı: Aşı tüm ülkeye gönderildi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 14:11

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısı, ülke genelinde tedarik ediliyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade etti.

Murashko, “Tedarik zincirini test etmek için aşının ilk partileri şimdiden tüm bölgelere gönderildi. İlk aşı örnekleri Pazartesi gününe kadar teslim edilecek” dedi.