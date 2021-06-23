Rusya Turizm Ajansı'ndan tur şirketlerine "borçları kapatın" tavsiyesi
Rusya Turizm Ajansı (Rosturizm), Rus tur şirketlerine, Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle tatillerini ertelemek zorunda kalan yurttaşlara yönelik borçların kapatılması tavsiyesinde bulundu.
Rosturizm’den yapılan yazılı açıklamada, uçuşların tekrar başlamasıyla turistlerin yoğun talep gösterdiği Türkiye tatiline yönelik, ülkedeki tur şirketlerine yönelik tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.
Buna göre, Türkiye’ye gidecek turistlerde önceliğin 31 Mart 2020 öncesinde tur satın alan turistlere verilmesi tavsiye edildi. Açıklamada, “Geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle tur şirketlerinin turistlere borcu 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düşürüldü. Bunun 5 milyar rublesi Türkiye’deki tatillere yönelik. Bu nedenle tur şirketlerine öncelikle bu borcu kapatmalarını tavsiye ettik” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’ye yönelik uçuşlar nedeniyle bu yıl da tur şirketlerinin turistlere yönelik borçlarında artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, “Söz konusu borç miktarı da 40 milyar rubleye ulaştı. Tur şirketlerinin bu yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerini umuyoruz” denildi.
Rusya'da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar dün itibarıyla tekrar başlamıştı.
Video Haberler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- DSÖ uyardı: Daha öldürücü olabilir
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Tarlaya habersizce ayçiçeği ektiler
- Bitcoin'de sert düşüş! Kritik rakamın altına indi
- Dündar ve Özdil neden karşı karşıya geldi?
- İHA muhabirine saldırı
- MHP seçmeninden Erdoğan'a büyük şok!