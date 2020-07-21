Rusya yanlısı Çeçen lider ABD'nin kara listesine girdi

21 Temmuz 2020 Salı, 14:13

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kadirov'un kara listeye dahil edilmesiyle ilgili olarak "Bu karar, Kadirov'un Çeçenistan Cumhuriyeti'nde kaba insan hakları ihlallerine karışmasıyla ilintili. ABD Dışişleri, Kadirov'un en az 10 yıl önce işkence ve yasadışı infaz da dahil çok sayıda kaba insan hakları ihlalinden sorumlu olduğuna dair güvenilir bilgilere sahip" dedi.

Pompeo, kara liste kararının Kadirov'un eşi Medni Kadirova'yı, kızları Ayşat ve Karina Kadirova'yı kapsadığını ifade etti.

"ABD'YE GİRİŞİ YASAKLANDI"

T24'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri tarafından alınan kararın Ramzan Kadirov ve aile bireylerinin ABD'ye girişinin yasaklanmasına anlamına geldiğini belirten Pompeo, "ABD'yle aynı görüşte olan ülkeleri benzer önlemleri almaya davet ediyoruz" diye ekledi.

Kadirov, daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine dahil edilmişti.

DOĞUM GÜNÜ OLAY OLMUŞTU

Çeçenistan cumhuriyetinin Rusya yanlısı lideri Ramzan Kadirov, 2011 yılında başkent Grozni'de 35 yaşına girişini görkemli bir törenle kutlamıştı. Kutlamalara çok sayıda Hollywood yıldızı ve Rus sanatçılar katılmıştı.

ABD'li ünlü sinema oyuncularu Hilary Swank, Jean-Claude Van Damme ve Kevin Costner doğum gününde sahneye çıkarak Kadirov'a övgüler yağdırmıştı.

Ünlü Keman virtüyözü Vanessa Mae'de ise gecede sahne alarak mini bir konser vermişti.

Mae, BBC'ye verdiği röportajda kısa konser için 500.000 Dolar aldığını, bu paranın bir gecede kazandığı en büyük para olduğunu, teklifin kendisi için şaşırtıcı olduğunu söylemiş; ünlü yıldız Jean-Claude Van Damme ise sahnede kısa bir konuşma yapmıştı.