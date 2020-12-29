Rusya'da bilim insanları Covid-19'u birkaç dakika içinde tespit edebilen cihaz geliştirdi
Rusya’nın Tomsk kentinde bilim insanları, Covid-19'u birkaç dakika içinde tespit edebilen bir gaz analiz cihazı geliştirdi. Söz konusu cihazın üretiminin yapılabilmesi için yatırımcı arayışının sürdüğü belirtildi.
Tomsk sağlık dairesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre koronavirüsü birkaç dakika içinde tespit edebilen cihaz, Tomsk Ulusal Araştırma Tıp Merkezi (TNİMC) Onkoloji Araştırma Enstitüsü bilim insanları ve Tomsk Devlet Üniversitesi (TSU) Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı çalışanları tarafından geliştirildi.
TNİMC Müdürü Vadim Stepanov açıklamasında, "Ek çalışmalar yaparken, hasta tarafından dışarı verilen havanın örneklerini analiz eden cihazın zatürreyi ve Covid-19’u yüksek doğrulukla tespit ettiğini fark ettik" dedi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Covid-19 ve zatürre için PCR testi pozitif olan hastalardan elde ettikleri verileri inceleyen bilim insanları, cihazın zatürrenin belirlenmesinde yüzde 97 ve Covid-19’da ise yüzde 92 oranında doğruluk payına sahip olduğu bulgusuna ulaştı. Aynı zamanda cihazın hastalıkları teşhis süresi ortalama yalnızca beş dakika sürüyor.
Bilim insanları şimdi gaz analiz cihazlarının üretimi için endüstriyel bir ortak arıyor.
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