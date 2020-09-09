Rusya'da Covid-19'a karşı aşılama başladı
Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, koronavirüse karşı geliştirilen aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında Moskova'daki yurttaşlara aşı vurulmaya başlandığını belirtti.
Aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında Moskovalılara aşı vurulmaya başlandığını söyleyen Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, “Bu çalışma, aşının herkesin kullanımına açık olacağı tarihe yaklaşmamızı sağlayacak. Araştırmanın ilk katılımcılarına bugün aşı yapıldı” dedi ve ekledi:
“Aşı yaptırmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Yoğun talep gördüğümüzü söyleyebilirim. Daha şimdiden 35 binden fazla Moskovalı başvuruda bulundu. Şu anda başkentte, koronavirüse karşı aşılama çalışmaları altı sağlık kuruluşunda yapılıyor, ileride hastane sayısı 20’ye çıkarılacak.”
Moskova kent yönetimi ile aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, başkent sakinlerini deneye katılmaya davet ediyor, aşılama ücretsiz olarak yapılıyor, araştırmaya 40 bin gönüllünün katılması gerekiyor. Anastasiya Rakova’ya göre aşı iki etapta vurulacak. İlk etapta gönüllülere aşının ilk bileşeni, 21 gün sonra ise ikinci bileşeni verilecek. Bileşenler, içlerinde bulunan aktif maddeler açısından farklılık gösteriyor, bu yöntem bağışıklık savunmasının güçlendirilmesi için kullanılıyor.
NE OLMUŞTU?
Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDİF) ile birlikte üretilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'yi tescil etmişti. Aşı, ilk testlerde katılımcıların yüzde 100’ünde sabit sıvısal (humoral) ve hücresel bağışıklık tepkisi oluşturmuş, tüm kriterlerden hiçbirinde ciddi yan etkiler yaratmamıştı. Aşı yaptıran gönüllülerin ürettiği antikor seviyesi, hastalığı geçirenlerin ürettiği antikor seviyesinin 1.4-1.5 kat üzerinde olmuştu.
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