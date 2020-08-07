Rusya’da son 24 saatte 5 bin 241 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 877 bin 135’e ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8877 bin 135’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 725’e ulaştığını açıkladı.
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