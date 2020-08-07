Rusya’da son 24 saatte 5 bin 241 yeni koronavirüs vakası

07 Ağustos 2020 Cuma, 15:25

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8877 bin 135’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 725’e ulaştığını açıkladı.