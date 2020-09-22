Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü
Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenmediği, olay yerine Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinden ekip gönderildiği aktarıldı.
Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Gülay Uygun’un ölümünde yeni gelişme
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması
Video Haberler
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Gülay Uygun’un ölümünde yeni gelişme
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması