Rusya’dan AB’ye yaptırım tepkisi: “Kanuna aykırı saçma talepler kabul edilemez”
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus muhalif lider Aleksey Navalni'yi gerekçe göstererek yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. Navalni’nin serbest bırakılmasına yönelik kanuna aykırı "saçma" taleplerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin Almanya’dan Rusya’ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp, ardından tutuklanmasına Avrupa Birliği tepki göstererek, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.
AB Dışişleri Konseyi’nin yaptırım kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı ’hayal kırıklığı’ olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
"AB Dışişleri Konseyi’nin 22 Şubat’ta uyduruk bahaneyle Rus vatandaşlarına yönelik yeni gayri haklı tek taraflı yaptırımlar hazırlama kararı hayal kırıklığı oluşturuyor."
İÇİŞLERİNE MÜDAHALE
Alınan kararın Rusya’nın içişlerine müdahale olduğu vurgulanan açıklamada, "Rus yasalarına göre ülkemizin topraklarında bir Rus mahkemesi tarafından ekonomik suçlardan mahkum edilen Navalni’nin serbest bırakılmasına yönelik sürekli kanuna aykırı olarak saçma talepler kabul edilemez. Uluslararası uygulamada buna egemen bir devletin içişlerine müdahale deniyor" ifadelerine yer verildi.
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