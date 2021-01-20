Rusya'dan Blinken'ın New START açıklamasına yanıt
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'de saatler sonra başkanlık görevini devralacak Joe Biden'ın Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) genişletme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Rusya ile ABD arasında imzalanan ve önümüzdeki 5 Şubat’ta sonlanacak olan Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması’nın (New START) uzatılması için görüşmeler devam ediyor. Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği Anthony Blinken, New START anlaşmasının uzatılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken açıklamasında, "Biden’ın, New START anlaşmasını genişletme arzusunun bulunduğunu" ifade etti.
RUSYA’DAN YANIT VERİLDİ
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin bu çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Rusya’nın küresel stratejik istikrar ve güvenlik açısından bu anlaşmanın korunması gerektiğini sürekli olarak savunduğunu biliyoruz. Bu nedenle Amerikalı muhataplarımız bu anlaşmanın ilk şeklini koruduğunu gösterirse bundan memnuniyet duyarız" dedi.
Peskov ayrıca, anlaşmanın uzatılmasında karşılıklı saygı ve çıkarların göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.
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